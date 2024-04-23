الخارجية القطرية: نحن بحاجة لتقييم جهود الوساطة في أزمة غزة ومدى إمكانية نجاحها

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن هناك حالة إحباط لدى الوسطاء لعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، "أبدينا إحباطنا من الهجوم المتكرر على جهود الوساطة خاصة المبذولة من قطر"، لافتًا إلى أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية أدلوا بتصريحات تتحدث بشكل سلبي عن الدور القطري.

وتابع "نحن بحاجة لتقييم جهود الوساطة ومدى إمكانية نجاحها"، مشددًا على أن قطر ملتزمة دومًا بلعب دور إيجابي، ومنع مزيد من الانهيار الأمني في المنطقة وصولاً لوقف الحرب.

وأوضح أن هناك جيلاً كاملاً من الأيتام في قطاع غزة، مبيَنا "التزامنا بتجنيب الأطفال ويلات الحروب يمتد للعالم بأسره".

ودعا الأنصاري إلى ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ووقف الحرب ذاتها، مضيفًا أنه "لا يمكن لأي طرف في المجتمع الدولي أن يقبل بالهجوم على رفح التي تعاني أصلاً".

وأشار إلى أن تركيا من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقودها قطر لوقف الحرب على قطاع غزة.