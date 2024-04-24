(بالفيديو) الاحتلال يعدم فتاة فلسطينية قرب قرية بيت عينون شمال الخليل

استُشهدت فتاة، اليوم الأربعاء، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على رأسها بشكل مباشر، قرب دوار قرية بيت عينون شمال الخليل.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة، باستشهاد الفتاة ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عاماً) برصاص الاحتلال شمال الخليل.

وأوضحت مصادر محلية، أن الاحتلال تعمد ترك الشهيدة حراحشة تنزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها، على الطريق الالتفافي 60، قرب مفترق 35، وما زالوا يحتجزون جثمانها.

وذكرت، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على رأس الفتاة، ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليها، واحتجزوا جثمانها بعد استشهادها.





وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم إحباط عملية طعن في الطريق الالتفافي 60 شمال الخليل، وقال إن "فتاة فلسطينية حاولت طعن جنود قرب موقع عسكري، حيث أطلق الجنود النار تجاه المنفّذة، دون وقوع إصابات في قواتنا".

وقد بثت منصات محلية فلسطينية على منصة تليغرام مشاهد من موقع عملية إطلاق النار على الفتاة. وتظهر المشاهد الفتاة ملقاة على الأرض بعد إطلاق النار عليها واستنفار قوات الاحتلال بالمكان.