الحية: الاحتلال يبتز قطر لإطالة أمد الحرب

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن الاحتلال الإسرائيلي يضغط على قطر من أجل أن تضغط على حماس لإطالة أمد المعركة.

وأضاف الحية، في لقاء متلفز، أن الاحتلال يهدف بمحاولة ابتزاز قطر، المماطلة وإمادة وقت المفاوضات، مبيناً :الشاب الأسير الذي نشره القسام، كانت عائلته تبحث في كل الدنيا عن أي إشارة عن مصيره، وطلبت من الوسطاء لسبب إنساني أن تخبرهم بمصيره، والقسام أرسلت رسالة قوية بنشر رسالة هذا الشاب الموجهة لنتنياهو".

وأوضح أن الوساطة القطرية نجحت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالإفراج عن 115 أسيرا من غزة، لافتاً إلى أن الحركة لا تقبل بديلا عن الوساطة القطرية والمصرية وترحب بأي مساندة لهذا الدور.