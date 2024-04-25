الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الحية: الاحتلال يبتز قطر لإطالة أمد الحرب

الحية.jpg
الحية.jpg

الرسالة نت

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن الاحتلال الإسرائيلي يضغط على قطر من أجل أن تضغط على حماس لإطالة أمد المعركة.

وأضاف الحية، في لقاء متلفز، أن الاحتلال يهدف بمحاولة ابتزاز قطر، المماطلة وإمادة وقت المفاوضات، مبيناً :الشاب الأسير الذي نشره القسام، كانت عائلته تبحث في كل الدنيا عن أي إشارة عن مصيره، وطلبت من الوسطاء لسبب إنساني أن تخبرهم بمصيره، والقسام أرسلت رسالة قوية بنشر رسالة هذا الشاب الموجهة لنتنياهو".

وأوضح أن الوساطة القطرية نجحت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالإفراج عن 115 أسيرا من غزة، لافتاً إلى أن الحركة لا تقبل بديلا عن الوساطة القطرية والمصرية وترحب بأي مساندة لهذا الدور.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/294519

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر