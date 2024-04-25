كتائب القسام تنشر فيديو للأسير بولين

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، فيديو لأسير إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويعود الفيديو للجندي الأسير هيرش غولدبيرغ بولين (24 عاما)، الذي وجه كلامه إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، قائلا "كل يوم نحن فيه هنا أنتم تتجاهلوننا أكثر فأكثر وتتجاهلون دماءنا"، ثم أضاف مطالبا "افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالا أم أن هذا أصبح كبيرا عليكم؟".

وأضاف الأسير، "يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين، وترككم إيانا 200 يوم"، مؤكداً أن طائرات جيش الاحتلال قتلت حوالي 70 أسيرا مثله.

وطالب حكومة الاحتلال بالخجل لأنها رفضت كافة الصفقات التي عرضت عليها خلال المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى، متابعاً "نحن في جهنم تحت الأرض بدون ماء ولا أكل ولا شمس، وبدون العلاج الذي أحتاجه لفترة طويلة".