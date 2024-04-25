يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 202على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

ويوم أمس الأربعاء، ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الـ 24 ساعة الماضية مزيدًا من الجرائم ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، بينما أفادت وزارة الصحة بارتفاع ضحايا العدوان العسكري إلى 34262 شهيدًا و77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي.

وفي أحدث التطورات، استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ202.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين على جسر وادي غزة، وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثمان شهيدة، من تحت أنقاض منزلها الذي تعرض لقصف صاروخي في مخيم النصيرات.

وفي دير البلح، أصيب ثلاثة مواطنين، جراء استهداف طائرة مسيرة محيط مسجد البلد القديم.

وارتفعت حصيلة شهداء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الجمل بحي الجنينة شرق رفح إلى خمسة، بينهم الصحفي محمد بسام الجمل، فيما أصيب ثلاثة مواطنين، باستهداف صاروخي لمنزل عائلة أبو عرار في منطقة المصبح شمال رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرضين زراعتين في منطقة خربة العدس، وبمخيم الشابورة، ونُقل عدد من المصابين إلى المستشفى.

وفي الجنوب أيضا، تعرضت منازل المواطنين في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس، لقصف مدفعي مكثف.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء، خاصة حي الزيتون، وتل الهوى، والشيخ عجلين، والرمال الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 10 مواطنين بينهم 3 أطفال بجروح مختلفة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية 4 قذائف صوب منطقة الميناء ومخيم الشاطئ.

تطورات فجر اليوم

وفي الساعات الأولى، من اليوم الـ 202 للحرب العدوانية، نفذ طيران الاحتلال الحربي غارة استهدف من خلالها محيط مستشفى النجار شرق رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين المدنيين، فجر اليوم الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ونوه سكان محليون إلى أن طيران الاحتلال نفذ غارة ثانية استهدفت موقعا في خربة العدس شمال شرق رفح.

ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى أبو يوسف النجار جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة الجمل في محيط مستشفى النجار شرق رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح بمدينة رفح، بالتزامن مع تجدد الغارات الجوية على شرقي مدينة رفح.

وفجر اليوم، ارتقى 5 شهداء؛ بينهم طفلان ومُسن، في قصف إسرائيلي جوي استهدف منزلًا مأهولًا في حي الجنينة السكني شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

والليلة الماضيـة، أفادت مصادر طبية بوصول شهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء سقوط قذيفة مدفعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بينما قال إن غارة إسرائيلية استهدفت شرقي مخيم النصيرات.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً وأرضاً زراعية في شارع الدعوة قرب مسجد النور بالنصيرات وسط قطاع غزة. تزامنًا مع إطلاق النار من قبل الآليات الإسرائيلية شمالي شرقي النصيرات محيط جسر وادي غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وشرقي دير البلح. بالإضافة الاستهداف طائرة استطلاع "إسرائيلية" محيط مسجد البلد القديم وسط دير البلح وسط قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال بشكل عنيف في محيط منطقة عسقولة بحي الزيتون بغزة، واستهدفت غارة أخرى منزلا في مخيم الشاطئ غربي المدينة، وثالثة في حي الزيتون جنوب شرقي قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 3 شهداء نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "حميد" بالقرب من دوار حميد في منطقة الشاطئ غربي غزة. بينما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشيخ عجلين غربًا.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً قرب تقاطع شارع الصحابة مع شارع مركز الأطراف الصناعية بمدينة غزة. بينما جدد طيران الاحتلال استهداف موقع في دير البلح وسط قطاع غزة.