أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل سائق شاحنة عسكرية إسرائيلي منتصف الليلة الماضية، في قصف على مزارع شبعا المحتلة جنوب لبنان.وبذلك يرتفع قتلى جيش الاحتلال في جنوب لبنان إلى 20 وفق معطيات عبرية.

وأفادت مصادر عبرية، أن القُتل يدعى شريف سواعد، من سكان وادي سلامة، بقذيفة مضادة للدروع أطلقها حزب الله باتجاه مزارع شبعا، الليلة الماضي، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سواعد، وهو سائق شاحنة، كان ينفذ أعمال بنية تحتية في المنطقة التي استهدفتها القذيفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية قصفت لاحقا مواقع لحزب الله في قريتي كفر شوبا وعين التينة ومبنى عسكري تابع لحزب الله فغي منطقة مركبا في جنوب لبنان. ويحسب الجيش، فإنه تم رصد إطلاق قذيفتين ضد الدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا.