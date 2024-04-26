إصابة الوزير المتطرف بن غفير إثر انقلاب سيارته

أصيب، يوم الجمعة، وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بجروح في حادث سير بمدينة الرملة قرب موقع عملية طعن.

وقالت هيئة بث الاحتلال إن بن غفير أصيب بجروح طفيفة في الحادث، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الإصابة بين طفيفة ومتوسطة.

ووفقا لهيئة البث، فقد اجتازت سيارة بن غفير الإشارة الحمراء مما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب بن غفير أن ابنته وحارسه وسائقه أصيبوا في الحادث.

وتم نقل الوزير المتطرف بن غفير إلى مستشفى "عساف هروفيه" قرب تل أبيب لتلقي العلاج.