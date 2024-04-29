القانوع: ضمان وقف إطلاق النار الدائم ركيزة أساسية للانطلاق نحو تفاصيل المفاوضات

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الإثنين، إن مطالب المقاومة ليست شروطًا تعجيزية، وإنما مطالب مشروعة يتفهمها الوسطاء ويدعمها شعبنا ومجمع عليها وطنيًا وفصائلياً.

وشدد القانوع في تصريح صحافي، على أنه دون تحقيق مطالب شعبنا العادلة بوقف دائم لإطلاق النار وسحب القوات وعودة النازحين لن ينجح أي اتفاق مع الاحتلال.

وأوضح أن ضمان وقف إطلاق النار الدائم ركيزة أساسية للانطلاق نحو تفاصيل المفاوضات وإنجاح الاتفاق مع الاحتلال.

وأشار القانوع إلى أن الاحتلال لم ينجح في تمرير مشروع التهجير ولا في سياسة التجويع أو السيطرة على غزة من خلال ما يسمى روابط القرى والعائلات واستخدام سلاح الفوضى والفلتان.

وأكد أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه على مدار سبعة أشهر من الدمار والخراب والإبادة الجماعية لا يمكن أن يحققه في الوقت الضائع للحرب.

وصباح اليوم، أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، أن الحركة لم تصدر أي تصريح باسمها، ولا منسوبًا لمصادر في الحركة حول ورقة الرد "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن الرد لا يزال تحت الدراسة، وما تصدره بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية" من تسريبات حول ذلك تهدف للتشويش والبلبلة.

ويوم السبت الماضي، قالت حماس، إنها تسلّمت رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقفها الذي سُلّم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت أنها ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها. وفي الـ 13 من الشهر الجاري، كانت حماس قد سلّمت ردها للوسطاء في مصر وقطر، على المقترح الذي تسلَّمته بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكدت حماس تمسّكها بمطالبها والمطالب الوطنية، والمتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.