حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 207.. شهداء في مجازر الاحتلال المتواصلة على غزة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 207على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

ويوم أمس الإثنين، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و68 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألفًا و488 شهيدًا و77 ألفًا و643 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبيّنت، أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، وذلك في ظل القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وعن أحدث التطورات الميدانية، أفادت مصادر محلية باستشهاد 7 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونفذ الطيران الحربي سلسلة غارات في المنطقة الشمالية والغربية من مخيم النصيرات، ما أدى الى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة نحو 15 آخرين، كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف منازل المواطنين في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال 3 غارات على حي الزيتون، ما أدى الى استشهاد 3 مواطنين، واصابة 10 آخرين.

فيما واصلت مدفعية الاحتلال المتمركزة على محور الشهداء قصف أحياء تل الهوى، والشيخ عجلين، والزيتون، تزامن ذلك مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف نحو ميناء الصيادين غرب المدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى الى إصابة 7 مواطنين بينهم 3 أطفال، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة أبراج الشيخ زايد في بيت لاهيا بالقذائف.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المنطقة الشرقية وسط المدينة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 6 شهداء متحللة في حي الأمل غرب المدينة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لانتشال جثامين من تحت الركام.

وتمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ حتى صباح اليوم من انتشال جثامين 24 مواطنا بينهم طفل ونساء، عقب استهداف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب القطاع.