حرب الإبادة تدخل يومها الـ 209.. شهداء ومفقودون في قصف منازل بالنصيرات وغزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 209 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفي أحدث التطورات، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 6 مواطنين في قصف الاحتلال مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والأهالي 3 شهداء، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على المنطقة الشمالية الغربية من المخيم.

وكانت طائرات الاحتلال شنت غارة عنيفة على شمالي النصيرات، وغارة أخرى على مقر شركة توزيع الكهرباء، وغارة استهدفت مستودعا في بلدة الزوايدة وجحر الديك وسط القطاع.

كما جددت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية من دير البلح.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد مواطن، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على منطقة قاع القرين جنوب شرق مدينة خان يونس، كما شهدت مناطق في بني سهيلا وعبسان وخزاعة شرق المدينة قصفا مكثفا من طائرات الاحتلال.

وفي مدينة غزة، قصف طيران الاحتلال بناية سكنية لعائلة اشتيوي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى الى استشهاد مواطنين، واصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزل في حي الشجاعية شرق المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل وأراضي المواطنين في أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، جنوب غرب غزة.

كما شنت الطائرات غارة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث تم تدمير 4 منازل جراء القصف، وأضاف مراسلنا باستشهاد لاعب نادي غزة الرياضي لكرة اليد محمد حمدي مع زوجته وأطفاله الثلاثة جراء قصف الاحتلال لمنزله.

وفي رفح استهدفت مدفعية الاحتلال أراضي وخيام النازحين شرق مدينة رفح، كما شن طيران الاحتلال غارة على محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.