هددت الولايات المتحدة مؤخرًا بفرض عقوبات على "نتساح يهودا"، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي تأسست قبل حوالي (25 عامًا) لدمج الرجال المتطرفين والمتشددين في الجيش.

وفي حين أن احتمال فرض عقوبات على هذه الوحدة قد يبدو تطورًا إيجابيًا، إلا أن هناك مخاوف من أن تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الصورة العامة للجيش كقوة تلتزم بالقانون، حيث تواصل واشنطن تقديم الدعم المالي والعسكري والاستخباراتي للجيش.

ومع استمرار الحرب على غزة لأكثر من ستة أشهر، غمر الجنود الإسرائيليون شبكة الإنترنت بالصور ومقاطع الفيديو لأنفسهم وهم يسرقون منازل الفلسطينيين، ويركبون دراجات مسروقة، ويتفاخرون بالهجمات على غزة. البنية التحتية المدنية. وحتى كبير المحامين في الجيش خلص إلى أنهم تجاوزوا "العتبة الجنائية".

ومنذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 34500 فلسطيني، 72% منهم من النساء والأطفال. إن القتل المتعمد والمنهجي الذي يقوم به الجيش للمدنيين الفلسطينيين، إلى جانب استخدام الغذاء والماء كسلاح، ليس له سوابق قليلة في سياق الحرب الحديثة.

وحتى بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية، استمر الجنود وكأن شيئا لم يحدث. لماذا؟

وفق تقرير سلط نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الضوء على الطريقة التي تعتمد فيها "إسرائيل" على المقاتلين الأجانب الذين يرتكبون جرائم حرب، مشيرا إلى مشاركة الآلاف من دول بجميع أنحاء العالم في الحرب ضد الفلسطينيين.

ولفت التقرير المشترك الذي أعده الباحثان علي باكر، في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ومحمد رقيب أوغلو، في مركز أبعاد الدراسات الإستراتيجية في لندن، إلى تأكيد أستاذ التاريخ العسكري ديفيد تشارترز، إلى أن الإرهاب الصهيوني في فلسطين في الأربعينيات "كان مهما تكتيكيا وإستراتيجيا.. وهيأ الظروف التي سهلت إنشاء إسرائيل وتشكيل شتات عربي فلسطيني".

وذكر أمثلة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين شكلوا الجيش الإسرائيلي، وكوفئوا بمناصب كبيرة بعد المذابح التي ارتكبوها.

وعندما تم إنشاء الجيش الإسرائيلي، شكلت المنظمات الصهيونية الإرهابية مثل "الهاغاناه والبالماخ والإرغون"، من بين آخرين، العمود الفقري له . لقد ولدت "إسرائيل" من رحم العمليات الإرهابية واسعة النطاق التي قامت بها الجماعات الصهيونية، بهدف احتلال الأراضي الفلسطينية.

وقد لخص ديفيد بن غوريون، الذي أصبح فيما بعد أول رئيس وزراء لإسرائيل، هذه السياسة عندما كتب في عام 1937: "يجب علينا أن نطرد العرب ونأخذ مكانهم".

ومن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، بهدف التهجير الواسع النطاق والاستيلاء على الأراضي، مجزرة دير ياسين .

في الفيلم الوثائقي " ولد في دير ياسين" لعام 2017 ، شرح عضو الهاغاناه السابق مئير بيل كيف ذبحت الميليشيات الصهيونية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال. في إحدى الوثائق التاريخية التي كشف عنها الفيلم الوثائقي، يتفاخر يهودا فيدر ، عضو مجموعة ليهي شبه العسكرية، بإعدام الفتيات بمدفع رشاش ونهب قريتهن: "لقد كانت هذه عملية هائلة حقًا، ولهذا السبب اليسار يشوه سمعتنا مرة أخرى”.

وتتمتع كل هذه الفئات من المقاتلين الأجانب بالإفلات الكامل من العقاب، وهو ما قد يفسر لماذا يتصرف البعض بهذه الطريقة القاسية والمتهورة.

ولا تزال هذه الممارسة القديمة المتمثلة في استيعاب المقاتلين الأجانب نشطة في الجيش الإسرائيلي اليوم، حتى إن أكثر من 23 ألف مواطن أميركي يخدمون حاليا في رتب إسرائيلية، ونحو 10% من الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش منذ غزو غزة كانت من الأميركيين.

وفي ديسمبر الماضي، كشف أحد المشرعين الفرنسيين أن أكثر من 4000 مواطن فرنسي تم تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. ويقال إن هناك أيضًا ما يصل إلى 1000 أسترالي و1000 إيطالي و400 هندي . وتشكل بريطانيا وألمانيا وكندا وروسيا وأوكرانيا وفنلندا وجنوب إفريقيا ، من بين دول أخرى، مصدرًا للمقاتلين الأجانب لإسرائيل.

التلقين الأيديولوجي

بالإضافة إلى ذلك، يقوم الجيش بتجنيد متطوعين للمساعدة في مهام مثل تعبئة الإمدادات الطبية وإعداد الوجبات القتالية، حيث تقوم منظمات مثل Sar-El بجلب آلاف المتطوعين من عشرات البلدان حول العالم. الحد الأدنى لسن العمل التطوعي هو 16 سنة. وتعرض مثل هذه البرامج المتطوعين للتلقين الإيديولوجي، بهدف تعزيز الروابط بينهم وبين إسرائيل وجيشها.

برنامج آخر لتجنيد المتطوعين الأجانب، "محل"، تأسس في البداية قبل عقود من الزمن عندما جاء متطوعون من جميع أنحاء العالم لمساعدة الهاغاناه، وبعد ذلك الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج "الجنود الوحيدون " الدعم للمقاتلين "ذوي الدوافع العالية" الذين ليس لديهم عائلات في إسرائيل.

ويحصل ما يسمى بالجنود المنفردين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 7000 جندي، على ضعف الراتب الشهري العادي. ووفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن 35% منهم من الولايات المتحدة. وفي عام 2020، كان تسعة بالمائة من "الجنود المنفردين" في الجيش الإسرائيلي من كندا.

ومع ذلك، فإن الفئة الأكثر إثارة للجدل من المجندين الأجانب هم المرتزقة الذين يتم استئجارهم من خلال المقاولين. وكانت هناك تقارير عن مرتزقة يقاتلون في حرب غزة، بما في ذلك مقاطع فيديو وصور تشير إلى أن المرتزقة الأمريكيين يعملون إلى جانب الجيش الإسرائيلي.

تمامًا مثل الجنود الإسرائيليين، تتمتع جميع هذه الفئات من المقاتلين الأجانب بالإفلات الكامل من العقاب، وهو ما قد يفسر لماذا يتصرف البعض بهذه الطريقة القاسية والمتهورة، ويتفاخرون بجرائمهم على الإنترنت وينشرون أدلة على انتهاكهم لقواعد الحرب المختلفة.

والواقع أنه على الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد مثل هذه الأنشطة، فإن جنوب أفريقيا فقط هي التي أبدت استعدادها الجاد لفرض عقوبات جنائية.

وبعيداً عن المعايير المزدوجة الواضحة، فإن الإفلات من العقاب الممنوح للمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش الإسرائيلي سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين الفلسطينيين إذا بقي هؤلاء المقاتلون وعلى الأمن الداخلي في وطنهم إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي.

ويخاطر الوضع بتحفيز هؤلاء المقاتلين الأجانب على الانخراط بشكل أكبر في أنشطة غير أخلاقية وغير قانونية وإجرامية. ويمكن أن يشمل ذلك المشاركة في العمليات القتالية التي تؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين، أو التمركز في الأراضي المحتلة، أو العيش في المستوطنات، أو المشاركة في حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: "ميدل ايست آي"