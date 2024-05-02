بالأسماء: بينهم شهيد وجريح.. الاحتلال يفرج عن 64 أسيرًا من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، عن 64 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم شهيد وجريح.

وأوضحت العلاقات العامة والإعلام الهيئة العامة للمعابر والحدود ، أن الاحتلال أفرج عن 64 أسيرًا اعتقلهم من مناطق مختلفة من قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، منهم بينهم شهيد، وآخر مصاب إصابة بالغة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المصاب جروحه بالغة، حيث جرى تعذيبهم والتنكيل بهم، إذ ألقتهم قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة رفح.

وأضافت المصادر أن بينهم مواطن وصل شهيدًا، وهو إسماعيل عبد الباري خضر من مدينة غزة.

والأسرى المفرج عنهم، بالأسماء هم:

1محمد ماجد يوسف الترك

2جمال باجس خليل العيسوي

3وسيم تحسين بركة عقل

4مؤمن محمد أحمد أبو مطر

5رشيد محمد يوسف ياسين

6ميسرة سليم موسى العماوي

7محمد ماجد رباح الحطاب

8يونس رياض يونس القدرة

9رأفت أحمد عمر عمار

10محمد ماجد أحمد أبو سحلول

11سيد عوض عطية مصبح

12أحمد علي عبد الرحمن جنينة

13ضياء أشرف فتحي حسب الله

14زياد علي أحمد الدرة

15أشرف عبد الفتاح محمد الشافعي

16إبراهيم خليل إبراهيم البراغيتي

17بسام رمضان سالم المصري

18أحمد حمدي محمد العديني

19يوسف تيسير عبد العزيز شكشك

20معتز عدنان حلمي الدغل

21عبد الله عدنان حلمي الدغل

22غسان ربحي محمد البنا

23عبد الله عبد المعطي أحمد اسليم

24اسلام إسماعيل أحمد الصفدي

25نبيل سعيد صالح القنفذ

26الزبير سعيد حسن أبو جهل

27هيثم أيمن صبحي عزام

28جاسر حيدر عبد الله المجايدة

29محمد غالب محمد مقداد

30صالح عمر صالح فروانة

31محمد جميل محمد أبو حسن

32هادي محمد صالح أبو العوف

33محمود مخيمر علي أبو صبحة

34اياد جمال علي خريس

35مروان حسن احمد الاغا

36منار صبحي سليم صافي

37يوسف حسن مصباح سويدان

38عبدالرحيم سمير رمضان حامد

39عمر خضر يونس سعد

40باسل علاء مصطفى العبد سعد

41احمد أنور صبحي الجندي

42علام سامي محمد ضاهر

43جمال رياض العبد قنيطة

44ياسر بشير محمد سكر

45صائل حسن السيد أبو درويش

46محمد احمد محمد المبحوح

47هيثم حميدان سليم عزام

48هاني اكرك جبر العناني

49حسام هاني احمد أبو عصر

50محمد منير محمود محجوب

51عبدالكريم عبادة محمود أبو جبل

52وسيم وائل محمد خليل اهل

53عبدالكريم صبحي توفيق كريرة

54عامر عبدالكريم سالم الاسي

55عبدالحليم نايف عبدالرحمن سكر

56احمد صالح محمود مسعود

57محمد عبدالحي حسين ياسين

58هشام سالم إبراهيم النباهين

59خليل رفاء حيدر سكيك

60هاني فلاح عاشور العسلي دغمش

61يحيى مصطفى سعيد المصري

62. الشهيد: اسماعيل عبد الباري خضر