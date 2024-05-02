بالأسماء: بينهم شهيد وجريح.. الاحتلال يفرج عن 64 أسيرًا من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، عن 64 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم شهيد وجريح.
وأوضحت العلاقات العامة والإعلام الهيئة العامة للمعابر والحدود ، أن الاحتلال أفرج عن 64 أسيرًا اعتقلهم من مناطق مختلفة من قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، منهم بينهم شهيد، وآخر مصاب إصابة بالغة.
وأفادت مصادر محلية، بأن المصاب جروحه بالغة، حيث جرى تعذيبهم والتنكيل بهم، إذ ألقتهم قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة رفح.
وأضافت المصادر أن بينهم مواطن وصل شهيدًا، وهو إسماعيل عبد الباري خضر من مدينة غزة.
والأسرى المفرج عنهم، بالأسماء هم:
1محمد ماجد يوسف الترك
2جمال باجس خليل العيسوي
3وسيم تحسين بركة عقل
4مؤمن محمد أحمد أبو مطر
5رشيد محمد يوسف ياسين
6ميسرة سليم موسى العماوي
7محمد ماجد رباح الحطاب
8يونس رياض يونس القدرة
9رأفت أحمد عمر عمار
10محمد ماجد أحمد أبو سحلول
11سيد عوض عطية مصبح
12أحمد علي عبد الرحمن جنينة
13ضياء أشرف فتحي حسب الله
14زياد علي أحمد الدرة
15أشرف عبد الفتاح محمد الشافعي
16إبراهيم خليل إبراهيم البراغيتي
17بسام رمضان سالم المصري
18أحمد حمدي محمد العديني
19يوسف تيسير عبد العزيز شكشك
20معتز عدنان حلمي الدغل
21عبد الله عدنان حلمي الدغل
22غسان ربحي محمد البنا
23عبد الله عبد المعطي أحمد اسليم
24اسلام إسماعيل أحمد الصفدي
25نبيل سعيد صالح القنفذ
26الزبير سعيد حسن أبو جهل
27هيثم أيمن صبحي عزام
28جاسر حيدر عبد الله المجايدة
29محمد غالب محمد مقداد
30صالح عمر صالح فروانة
31محمد جميل محمد أبو حسن
32هادي محمد صالح أبو العوف
33محمود مخيمر علي أبو صبحة
34اياد جمال علي خريس
35مروان حسن احمد الاغا
36منار صبحي سليم صافي
37يوسف حسن مصباح سويدان
38عبدالرحيم سمير رمضان حامد
39عمر خضر يونس سعد
40باسل علاء مصطفى العبد سعد
41احمد أنور صبحي الجندي
42علام سامي محمد ضاهر
43جمال رياض العبد قنيطة
44ياسر بشير محمد سكر
45صائل حسن السيد أبو درويش
46محمد احمد محمد المبحوح
47هيثم حميدان سليم عزام
48هاني اكرك جبر العناني
49حسام هاني احمد أبو عصر
50محمد منير محمود محجوب
51عبدالكريم عبادة محمود أبو جبل
52وسيم وائل محمد خليل اهل
53عبدالكريم صبحي توفيق كريرة
54عامر عبدالكريم سالم الاسي
55عبدالحليم نايف عبدالرحمن سكر
56احمد صالح محمود مسعود
57محمد عبدالحي حسين ياسين
58هشام سالم إبراهيم النباهين
59خليل رفاء حيدر سكيك
60هاني فلاح عاشور العسلي دغمش
61يحيى مصطفى سعيد المصري
62. الشهيد: اسماعيل عبد الباري خضر