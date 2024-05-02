أفاد الدكتور خليل أبو قاسمية مدير المركز الصحي بدير البلح، بأن 40% من النازحين بالمدينة، مصابون بأوبئة معدية، وعدد كبير منهم مصاب بالتهاب الكبد الوبائي تصنيف A.

وأوضح أبو قاسمية، في تصريحٍ خاص لـ "الرسالة نت"، أن فئة الأطفال والنساء والكبار في السن إلى جانب أصحاب المناعة الضعيفة، يحتلون المواقع المتقدمة في نسب الإصابة.

وبين الطبيب، أن المركز الصحي المتوفر بالمنطقة يستقبل يوميًا 4 آلاف حالة يومية، وفي كل يوم يكون 40% من هذه الحالات مصابة بأوبئة معدية.

وذكر، أن المركز في الوقت السابق كان يستقبل 300 حالة يوميًا؛ لكن مع النزوح الكبير لقرابة 800 ألف نازح، رفع العدد الكبير في نسبة المراجعين، وهو من الناحية العملية يفوق قدرة استيعاب المراكز الصحية بآلاف المرات.

وأضاف أبو قاسمية، المدينة استوعبت قدرتها في النزوح نسبة تفوق 800%، فنسبة القاطنين فيها كانوا 80 ألف، والآن فيها 800 ألف، "والآن حرفيًا أي نزوح للمحافظة؛ يعني انهيار كلي للخدمات الصحية".

وأشار إلى، أن هذا الانهيار مرده غياب الدعم الخاص لرعاية هؤلاء النازحين، وعدم وجود بنية تحتية تصلح لاستيعاب هذه الأعداد، مردفًا: "وبالكاد يتم التعامل معها لتحقيق حالة استقرار نسبي في تقديم الرعاية الصحية؛ لكنّ الأمر يتفاقم خاصة مع الاستهداف الإسرائيلي الحاصل لمدينة دير البلح".

ولليوم الـ 208 تواليًا، تشن "إسرائيل" عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 112 ألف بين شهيدٍ وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.