خاص| قيادي بفتح: استهداف السلطة للمقاومين تجاوز لكل الخطوط الحمر

قال عضو المجلس الثوري بحركة فتح عبد الفتاح حمايل، المحافظ السابق للسلطة في بيت لحم، إنّ اطلاق السلطة الرصاص صوب المقاومين، هو تجاوز لكل الخطوط الحمر، مشددًا رفضه من حيث المبدأ أن يطلق النار صوب هؤلاء المقاتلين.

وأضاف حمايل لـ(الرسالة نت): "ليس مقبولا أن يستمر البعض في رغبته وجنونه بأن نكون حراسًا للإسرائيليين، (..) نحن لا نقبل أن نكون حراسًا لهذا المحتل ولا لقطعان مستوطنيه".

وتابع: "المقاومة يجب أن تحظى بكامل الدعم والرعاية والاحتضان، ومن يرى نفسه نقيضا لها أو عدوا، فليربأ بنفسه عن مواجهتها؛ لأنه يواجه شعبنا بكل أطيافه وقواه وليس المقاومة فقط".

وشددّ على أن استمرار الرهان على مشروع التسوية سيدمرّ ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني، "نحن ما أوصلنا لما نحن فيه سوى أن البعض لا يزال يراهن على أن هذا الطريق سيقود لدولة، وهذا الجنون بعينه".