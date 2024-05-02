البرغوثي: السلطة لا تزال غارقة في أوهام العلاقة مع أمريكا وإسرائيل

قال البرفسور عماد البرغوثي، إن استهداف الأجهزة الـأمنية لعدد من المقاومين في طولكرم، يأتي في سياق استكمال أوهام السلطة بالعلاقة مع أمريكا وإسرائيل.

وأكدّ البرغوثي لـ(الرسالة نت)، أن السلطة الفلسطينية حيّدت نفسها عن دائرة التأثير في كل ما يجري، "وتحاول إعادة الظهور عبر ما تسترضي فيه أمريكا وإسرائيل".

وذكر البرغوثي أن هذه الأعمال تشير بجلاء لحالة الوهم التي تسيطر على السلطة في إمكانية ترسيخ دورها وتأثيرها، مضيفا: "هذا للحقيقة يجلب لها عوامل الفناء وليس البقاء".

وأوضح أن الاحتلال يحاول إخفاء فشله الأمني واخفاقاته في غزة، من خلال الاستعانة بدور أمني وظيفي للسلطة، "السلطة تريد أن تقول للاحتلال نحن نستطيع أن نوفر لك الحماية، خاصة وأن هذا السلوك جاء بعد تصريحات رئيسها محمود عباس الذي قال إن واجبه توفير الأمن".

وتابع: "شعبنا تجاوز كل هذا السقف من الأداء السياسي المبتذل، وآن الأوان لمرجعية فلسطينية وطنية تلغي أي دور سياسي أو أمني او اقتصادي وظيفي مع دولة الكيان".