قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح رائد نعيرات، إن المقاومة أثبتت صلابة ووحدة في ثلاثة ميادين مهمة، وهي "ميدان المقاومة والعمل السياسي والتفاوض".

وأضاف نعيرات :"ما كان الوصول لأي اتفاق، وما كان الأداء السياسي بهذه القوة؛ لولا تكامل هذه الميادين الثلاثة".

ولفت إلى موقف الاحتلال في بداية العدوان، الرافض لأي اتفاق أو تقديم تنازلات أو انصياع لمطالب المقاومة، متابعا: "لكنّ÷ اليوم يتكلم مع المقاومة ويفاوضها ويحقق تنازلات مؤلمة له؛ في تعبير واضح عن صلابة الموقف السياسي لفصائل المقاومة".

وأكدّ نعيرات ضرورة انعكاس هذا الموقف على المشهد الفلسطيني بأسره، "المقاومة بغزة حققت نموذجا في قوة وصلابة الموقف الميداني والسياسي، وهذا ينبغي أن يؤسس للمستقبل السياسي الفلسطيني".

ودعا إلى تجاوز أخطاء المرحلة السياسية السابقة، وتبني برنامج المقاومة الشاملة؛ الذي أثبت نجاعته في مواجهة الاحتلال وتحطيم إرادته السياسية في مواجهة شعبنا.