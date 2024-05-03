الجبهة الشعبية: مطالب المقاومة واضحة وهي وقف العدوان بشكلٍ كامل وانسحاب الاحتلال من القطاع

جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأكيدها على أن مطالب المقاومة واضحة وهي وقف العدوان بشكلٍ كامل ( وقف إطلاق نار دائم)، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإجراء صفقة تبادل حقيقية، وعودة جميع النازحين إلى بيوتهم التي هجروا منها.

وأوضحت الجبهة أن هناك تنسيق كامل ومستمر وعلى الدوام بين كافة فصائل المقاومة، وهناك إجماع على مطالب المقاومة، ولن يكون هناك أي تقدم في المفاوضات إلا برضوخ الاحتلال لهذه المطالب العادلة، والكرة الآن في ملعب الاحتلال الذي ما زال يراوغ ويتعنت ولا يريد الاستجابة لهذه المطالب خاصة من قبل رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو لحسابات سياسية ضيقة.

وشددت الجبهة أن فصائل المقاومة جاهزة للتعامل مع كافة الخيارات وأي تطورات ميدانية، ومواصلة الدفاع عن أبناء شعبنا، والتصدي لأي عدوان صهيوني خاصة على مدينة رفح.