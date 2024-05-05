حملة اعتقالات بالضفة والقدس تخللتها مواجهات واشتباكات مع مقاومين

شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي نفذت عمليات اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد فلسطينيًا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية بعد مداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر وصوريف ومخيم العروب شمالًا، وانتشرت على الطرقات في محيط منازل المواطنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة وداهمت أحد المنازل في شارع التعاون، واعتقلت مسنًا فلسطينيًا.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت حي رفيديا، فيما أصيب أربعة شبان بالرصاص خلال مواجهات عنيفة عقب اقتحام بلدة بيت فوريك شرق المدينة.

وانطلق عشرات الشباب الثائر من أنحاء بيت فوريك للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال، ورشقوها بالعبوات المتفجرة محلية الصنع ووابل من الحجارة والزجاجات الحارقة.

وتمكن مقاومون من استهداف قوات الاحتلال المتمركزة على جدار الفصل العنصري في بلدة رمانة قضاء جنين بعبوة كبيرة شديدة الانفجار.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال أيضاً إلى بلدتي صوريف وبيت أمر شمال الخليل، تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بينما اعتدت عصابات المستوطنين تعتدي بوحشية على المقدسي آدم ماجد الرشق من البلدة القديمة وأصابوه بجراح في وجهه.



