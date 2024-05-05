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قيادي بفتح لـ(الرسالة): حماس تقف سدا منيعا لأجل الإفراج عن مروان البرغوثي

الرسالة نت

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل ، وجود أطراف محلية وخارجية تحاول عرقلة إدراج مروان البرغوثي في أي صفقة قادمة.

وقال حويل لـ(الرسالة نت)، إن حركة حماس تقف سدا منيعا تجاه كل المحاولات التي تعرقل الإفراج عن مروان، وتصر الإفراج عنه.

وأوضح حويل "، أن هذه الأطراف يضرها الإفراج عن مروان، ولديها خشية حقيقة من اليوم الثاني للحرب.

وأشار إلى أن هؤلاء عملوا في السابق وهذه الفترة؛ للحيلولة دون الإفراج عنه.

وأكد حويل أن حركة حماس قالت إن مروان على رأس قائمة الصفقة.

وقال حويل: " الأمر بالنسبة إلينا متروك لدى حركة حماس".

وأضاف: "الموضوع بات عند الحركة، ولا أحد يمكنه أن يمنعها، فالورقة القوية بيدها".

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