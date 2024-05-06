فيديو: هيئة المعابر الفلسطينية: استمرار العمل في معبر رفح البري بشكل طبيعي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استمرار العمل في معبر رفح البري على الحدود مع مصر بشكل طبيعي.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب لها: "استمرار العمل في معبر رفح البري وتم فتح البوابة المصرية لاستقبال حافلات المسافرين المغادرين من القطاع".

وأكملت: "نهيب بالإخوة المواطنين أخذ المعلومات المتعلقة بالمعابر من المصادر الرسمية؛ وهي هيئة المعابر والحدود".

ووفقًا لـ "فضائية الأقصى"، فإن مصادر أمنية صرحت بأن "الجانب المصري لم يغلق معبر رفح، والحافلات بدأت بالدخول والخروج بشكل طبيعي".

وفي ذات السياق، أوضح مدير الإعلام في معبر رفح، وائل أبو محسن: "حتى اللحظة لا يوجد إغلاق لمعبر رفح البري أمام حركة المسافرين وحركة الشاحنات وإدخال المساعدات متوقفة منذ ظهر الأمس بمعبري رفح التجاري وكرم أبو سالم".

وأضاف أبو محسن، أن "المسافرين بدأوا قبل قليل بالمغادرة بشكل طبيعي إلى الجانب المصري من المعبر".

وتداولت وسائل إعلام عربية أنباء صباح الاثنين، عن إغلاق مصر لمعبر رفح بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية إجلاء للمناطق الشرقية لمدينة رفح تمهيدًا لعملية عسكرية فيها.

كما يستخدم معبر رفح لنقل عشرات من الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة يوميا لتلقي العلاج بالخارج في ظل شح الإمكانيات الطبية في مستشفيات القطاع.