الاحتلال يتكبّد خسائر جديدة باستهداف كتائب القسام موقع كرم أبو سالم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن مقتل جندي رابع في عملية القصف التي نفذتها كتائب القسام، أمس الأحد، ضد موقع "كرم أبو سالم" العسكري، جنوب شرقي قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في تصريح مقتضب نقلًا عن الجيش، إن جنديًا رابعًا قُتل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس في عملية موقع كرم أبو سالم بغلاف غزة.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الجندي القتيل ويدعى ميشيل روزال (18 عامًا)، من لواء "الناحال"، وأعلن جيش الاحتلال عن مقتله متأثراً بإصابته في القصف على موقع كرم أبو سالم.

وتكبد جيش الاحتلال خسائر في هجوم وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالخطير، بعد ظهر الأحد، حيث قصفت المقاومة الفلسطينية حشودًا لقواته في موقع كرم أبو سالم ومحيطه في غلاف غزة الجنوبي.

وتحت بند سمح بالنشر، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، بعد ساعاتٍ من العملية، بمقتل 3 جنود وإصابة 9 آخرين 2 منهم بجروح خطيرة، نتيجة سقوط قذائف على منطقة تجمع قوات في كرم أبو سالم.

وتداولت مواقع عبرية، أسماء القتلى جنود جيش الاحتلال، وهم: الرقيب عيدو تيستا، والرقيب روفين مارك أسولين من سرية فالخود التابعة لكتيبة شاكيد، والرقيب تل شافيت، والشرطي الرقيب أفيتار





وقالت المتحدثة باسم مشفى سوروكا، إنه في ساعات ما بعد الظهر، تم نقل 10 جرحى من الجنود إلى مركز سوروكا من جراء حادث إطلاق الصواريخ في كيرم شالوم، 3 منهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة.

وفي تفاصيل جديدة، كشفت قناة 12 العبرية تفاصيل عن قصف القسام موقع "كرم أبو سالم" العسكري شرق رفح.

وقالت، إن المعلومات أظهرت سقوط قذيفتين داخل خيمة لتجمع الجنود ما أوقع قتلى وجرحى، تزامن ذلك مع استهداف معسكر "أميتاي" القريب مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي كما تم استهداف منزل في كيبوتس "كيرم شالوم" وهو ما أوقع أضرارًا مادية.

في نفس الوقت استهدف صاروخ موقع "صوفا" العسكري وأوقع أضرارًا جسيمة.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال تركت المصابين والقتلى في المكان دون تدخل لنحو ساعة كاملة بسبب استمرار سياسة "تنقيط" القصف الذي اعتمدته خطة العملية واستمرت حتى الساعة 2:40 مساء.

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّها قصفت بالاشتراك مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القوات الإسرائيلية المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ الـ "107" قصيرة المدى.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت "كتائب القسام" أنّها استهدفت تحشدات لقوات الاحتلال في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

ومنظومة رجوم هي منظومة مدفعية صاروخية قصيرة المدى عيار 114 ملم، ويشير عيار القذيفة عادة إلى قُطر القذيفة نفسها، وكذلك هو مقياس للقُطر الداخلي لأنبوب قطعة المدفعية التي تطلق القذيفة، ويخبرنا هذا القُطر أن كتلة الرأس الحربي الذي تحمله القذيفة يتراوح بين 2-3 كيلوغرامات، تزيد أو تنقص قليلا.

وفي إثر استهداف "القسّام"، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع أكثر من 10 جنود جرحى بينهم 4 في حال ميؤوس منها نتيجة القصف على منطقة "كرم أبو سالم" في غلاف غزّة، مضيفةً أنّ "المروحيات تنقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية".

حدث غير عادي

وقال الإعلام العبري، إن الحدث في كرم أبو سالم "خطير" و"غير عادي" وأضافت أن هناك حظر نشر على المعلومات المتعلقة بمكان سقوط القذائف وخسائر الجيش.

وأفادت بعض الصحف والمواقع الإسرائيلية بإصابة ما يصل إلى 10 جنود، بعضهم في حالة خطيرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الجيش استدعى مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين.

من جانبها، نقلت قناة الأقصى عن مصادر أمنية وميدانية حول عملية قصف موقع كرم أبو سالم قولهم إن المعلومات المؤكدة للمقاومة تتحدث عن 3 قتلى على الأقل ونحو 10 من الإصابات المتوسطة والخطيرة.

وأضافت ان العملية استهدفت موقع قيادة لجيش الاحتلال أقيم موخراً شرق موقع كرم أبو سالم العسكري ـويهدف لإدارة عمليات القصف الذي استهدفت محافظة رفح منذ أسبوعين والتخطيط لعملية رفح وتضم ضباطا في جهاز الشاباك وجنرالات.

بدورها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن ما جرى في كرم أبو سالم "حادث غير عادي" إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وفق تعبيرها.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم.

في الوقت نفسه، أعلن المجلس الإقليمي لمستوطنات أشكول -المتاخمة للقطاع الفلسطيني المحاصر- سقوط مصابين جراء انفجار صواريخ قرب منشأة عسكرية إسرائيلية.