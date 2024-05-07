شاهد| أبو عبيدة: وفاة أسيرة (إسرائيلية) متأثرة بإصابتها في قصفٍ للاحتلال على القطاع

أعلن المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "أبو عبيدة"، يوم الثلاثاء، عن وفاة أسيرة إسرائيلية (70 عامًا) متأثرة بجراحها بسبب عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة الناجمة عن قصف الاحتلال للمستشفيات في القطاع وخروجها عن الخدمة.

وأفاد أبو عبيدة، في بلاغٍ عسكري، بأنّ الأسيرة الإسرائيلية تدعى "جودي فانشتاين" 70 عامًا، وتوفت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسيرٍ آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر.

وأشار المتحدث باسم "القسام" إلى أنّ الأسيرة "لقيت مصرعها لاحقًا لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".

وذكر أبو عبيدة أنّ القتيلة كانت أصيبت بجراحٍ بالغة في السابع من أكتوبر الماضي وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع، مضيفًا "وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز".