وسط مواجهات واشتباكات: إصابات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلين.

وبحسب مصادر محلية، تخلل حملة المداهمات مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة بلدات ومخيمات أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي نابلس وطولكرم، حيث أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في محيط مخيم نور شمس بطولكرم، حيث دارت اشتباكات عنيفة خلال التصدي للقوات المقتحمة للمخيم، فيما استهدف إطلاق نار قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس.

في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير وداهمت عددا من المنازل وعاثت بها خرابا بعد اعتقال قطانيها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية>