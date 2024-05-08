حرب الإبادة تدخل يومها الـ 215.. شهداء في قصف منازل مأهولة رفح ومدينة غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 215على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفي أحدث التطورات، أفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين وجرح 8 آخرين باستهداف منزل يعود لعائلة القادري وسط مدينة رفح.

وقال: إن الاحتلال يشن غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق شرق رفح، مشيرا إلى وصول جثماني شهيدتين إلى المشفى الأوروبي جراء قصف إسرائيلي على خانيونس.

وأضاف، بسقوط شهداء ومصابين بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب المدينة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تواصل قصفها شرقي رفح جنوب القطاع.

وقال المراسل إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مطار غزة المدمر شرقي مدينة رفح، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات وقصف مدفعي عنيف في حي السلام شرقي المدينة، في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل كثيف نحو سواحل المدينة ذاتها.

كما أفادت مصادر طبية استشهاد امرأة فلسطينية وإصابة آخرين، حيث تم نقل ضحايا القصف إلى المستشفى الكويتي في المدينة.

وفي مدينة غزة، استشهد سبعة مواطنين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون، جنوب شرق المدينة.

وذلك، باستهداف طائرات الاحتلال شقة في بناية سكنية لعائلة اللوح، قرب مدرسة الفلاح بمنطقة عسقولة في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن نعيم محمد اللوح، وزوجته سوزان اللوح، وأبنائهما: علي، ومحمد، وكرم، وسما، وميس.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال الشهداء والمصابين ونقلتهم إلى المستشفى "المعمداني" في مدينة غزة.

وقام طيران الاحتلال بشن غارات على جباليا البلد بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق متفرقة من شمال القطاع.

أما في المحافظة الوسطى، فقد استهدفت غارة إسرائيلية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.