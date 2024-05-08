حماس: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مجمع الشفاء بغزة دليل جديد على وحشية الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، أن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة دليل جديد على وحشية الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على المواطنين والقطاع الطبي.

وأشارت حماس، في تصريح صحفي، إلى أن الاحتلال يسعى لتدمير مقومات الحياة لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير.

وشددت حماس على أن توالي اكتشاف المقابر الجماعية في المستشفيات وانتشال الطواقم الطبية جثامين 520 شهيداً منها حتى الآن، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات كافة لوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني الذي فاقت فظاعته حدود التصور الآدمي.

وطالبت حماس الهيئات الحقوقية الدولية والمؤسسات المعنية كافة بتوثيق الجرائم ورفعها لمحكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المختصة لمحاسبة الاحتلال المارق وقادته المجرمين.

وظهر اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى انتشال 49 جثمانا منها وأن العملية ما زالت مستمرة.

وأفاد المكتب بارتفاع عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها داخل المستشفيات إلى 7، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث في مجمع ناصر الطبي.

وأوضح أن مجموع ما تم انتشاله من المقابر الجماعية 520 شهيدا.