حرب الإبادة في يومها الـ 216.. عشرات الشهداء في قصف منازل برفح ومدينة غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 216 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن 60 شهيدًا ارتقوا و110 جرحى أصيبوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 34904 شهداء و 78514 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشارت إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. انتشال جثامينهم.

وفي أحدث التطورات الميدانية، أفاد مراسل الرسالة، أن أكثر من 30 شهيدًا تحت أنقاض منزل عائلة أبو شريعة، في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بعد قصفه من قبل طائرات الاحتلال، وانتشال جثمانين فقط.

وصل عدد من الشهداء والإصابات، صباح اليوم الخميس، إلى المستشفى الكويتي برفح جنوب قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء الذين وصلوا لمستشفى الكويت التخصصي جراء قصف منزل عائلة عيد غرب رفح أمس إلى 8 شهداء معظمهم أطفال، وهم: بلال سمير أحمد عيد (27 عاما)، وريماس محمد اللولو (27 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيد (10 أعوام)، ولانا ناهض عيد (12 عاما)، ومحمد ناهض عيد (19 عاما)، ويزيد حسن مهنا (عام واحد)، ومحمد رمزي اللولو (35 عامًا)، وجنى محمد اللولو (عام واحد).

ونشبت حرائق داخل عدد من المنازل جراء قصف مدفعية الاحتلال محيط مسجد علي في شارع 8 جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في محيط مسجد الاستقامة بحي الجنينة شرق رفح، كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية عنيفة حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أعادت مدفعية الاحتلال قصف مبنى بلدية رفح، صباح اليوم.

وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماد حريق اشتعل بجرافة بعد أن أسقطت طائرة من نوع كواد كابتر تابعة للاحتلال جسم حارق فوقها وسط شارع الزر برفح.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها على المناطق الغربية لمدينة رفح فجر اليوم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوب غربي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ونزحت العائلات من حي الزيتون بمدينة غزة مع تقدم آليات الاحتلال واستمرار القصف المدفعي العنيف.

وبدأت قوات الاحتلال فجر اليوم توغلا لآلياتها في المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرق غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي.

وأفاد شهود عيان بتوغل آليات الاحتلال في المناطق الجنوبية لشارع 8 ومسجد علي في حي الزيتون جنوب شرق غزة، ما تسبب بحركة نزوح لأعداد كبيرة من السكان.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًين لعائلة "أبو حوار" وناصر في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأخمدت طواقم الدفاع المدني حريقا اشتعل بجرافة لبلدية رفح بعد استهدافها من طائرة كواد كابتر للاحتلال.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي ياسين وداوود في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة أبو شعبان قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة ما أدى لتدميره مع عدد من المنازل المجاورة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، على الأحياء الشرقية لمدينة رفح وفي محيط معبر رفح البري.

وفي مدينة غزة وجنوبها، شن طيران الاحتلال غارات جوية إسرائيلية شرقي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعية الاحتلال محيط شارع 10 في حي الزيتون، فيما قصفت الطائرات الحربية منزلا لعائلة أبو شعبان قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة، ومنزلاً آخر في حي الصبرة بالمدينة، وشنت غارة على حي تل الهوا.

ووصل 4 شهداء و16 إصابة للمستشفى الكويتي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة عيد في تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأطلقت مروحية الاحتلال النار على المناطق الشرقية لمدينة رفح، وتعاملت الطواقم الطبية في المستشفى الكويتي مع 25 إصابة وصلت للمستشفى، جراء إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على عدد من منازل المواطنين وسط رفح.