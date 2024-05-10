حرب الإبادة تدخل يومها الـ 217.. شهداء في غارات متواصلة على رفح ومدينة غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 217 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية لآخر إحصائيات العدوان "الإسرائيلي" على غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 34904 شهيد، و78514 إصابةً.

وفي أحدث التطورات الميدانية، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة، مع دخول العدوان يوم الـ217.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 8 شهداء من عائلة قديح جراء استهداف مدفعي "إسرائيلي" لبلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

أما في مدينة غزة، أفادت المصادر المحلية، بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال ثلاثة شهداء وخمسة جرحى جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبد العال في شارع اليرموك وسط مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني بالمدينة.

وأضافت، أن ستة مواطنين أصيبوا إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة الددا في شارع النفق بمدينة غزة، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منازل في أحياء الزيتون والصبرة والنصر وتل الهوا، ومخيم الشاطئ في المدينة.

وتواصل عمليات البحث عن أطفال مفقودين جراء غارة للاحتلال على محيط التوبة بمخيم جباليا شمال غزة فجر اليوم.

كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدة مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وعلى شمال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

في مدينة رفح، أطلق الطيران المروحي للاحتلال النار بكثافة شرق مدينة رفح. بالتزامن مع قصف مدفعي محيط بلدية الشوكة ومنطقة أبو حلاوة شرقي المدينة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء الشهيد جهاد حمدان جبر ( 32 عاماً ) جراء قصف مدفعي بشارع الزر غربي مدينة رفح.

واندلعت اشتباكات ضارية تزامنًا مع قصف مدفعي صهيوني شرق مدينة رفح. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفّذت عمليات نسف للمباني شرقي مدينة رفح.



يتبع..