اليوم الـ 218.. عشرات الشهداء في مجازر دامية بقصف منازل مأهولة جنوب غزة وشمالها

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 218على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفي أحدث التطورات، استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم السبت، في قصف صاروخي ومدفعي لطائرات الاحتلال الحربية والمدفعية على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، وصول جثامين 24 شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، عقب قصف الاحتلال مناطق عدة وسط القطاع.

وأفادت مصادر، بارتقاء 8 شهداء -على الأقل- صباح اليوم السبت، في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وأوضح مراسلنا أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات وحزاما ناريا على حي الزيتون، وأن عددا من الشهداء بنيران الاحتلال ملقون في طرقات الحي لم يستطع أحد انتشالهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار من بحر الزهراء والشيخ عجلين ومدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب محررة "نتساريم".

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت والليلة الماضية، مجزرة جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، حيث بيّنت مصادر طبية أن 21 شهيدًا وعشرات الإصابات؛ معظمهم أطفال ونساء، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جراء الغارات الإسرائيلية على وسط القطاع.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال تطلق النار، بكثافة، شرق مخيم المغازي وفي منطقة المغراقة وشمال جسر وادي غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، صباح اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على مناطق شرق رفح، واستهدف حي السلام ومحيط معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 4 شهداء مدنيون، وإصابة آخرين، جراء استهداف منزل لعائلة اللوح في قرية المصدر وسط قطاع غزة.

بينما استهدفت مدفعية الاحتلال وطيران الاحتلال الحربي حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم، وابلاً من قنابل الإنارة في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي شرقي المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا في بلدة المصدر وآخر في منطقة الخوالدة بالزوايدة، وسط قطاع غزة، وثالثًا لعائلة قنديل في مخيم المغازي للاجئين. لافتًا النظر إلى نقل عدة إصابات من منزل عائلة قنديل.

وفجر اليوم، استشهد الزميل الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه حمزة، بعد قصف الاحتلال لمنزله في مخيم جباليا شمال غزة.

وارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين المدنيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة العيلة بجوار مستشفى كمال عدوان شمال غزة.