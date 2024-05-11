الجهاد: نحذّر العالم أجمع من مجازر غير مسبوقة في ظل استمرار احتلال معبر رفح

حذّرت حركة الجهاد الإسلامي، يوم السبت، العالم أجمع من مجازر غير مسبوقة يعدّ لها الاحتلال على امتداد القطاع، لا سيما بعد إعادة احتلاله معبر رفح ومنع إدخال أية مساعدات إلى القطاع.

وحمّلت الجهاد الإدارة الأمريكية مسؤولية ما يرتكبه الاحتلال من مجازر بفضل ما توفره من كل أنواع الدعم السياسي واللوجستي والعسكري والمالي للاحتلال.

وأكدت الحركة أنّ الوقائع تشير بوضوح إلى أنّ هجوم الاحتلال يتم برعاية من الإدارة الأمريكية والبنتاغون، لا كما يزعم الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الشفوية حول تعليق إرسال بعض القنابل للكيان والتي يسعى من خلالها إلى خداع الرأي العام ومغازلة الناخبين المعارضين للعدوان في بلاده.

وأدانت الحركة "الصمت الرسمي العربي المريب، الذي يصل لدى بعضها إلى حد الشراكة مع الاحتلال بحسب ما فضحته تصريحات رئيس وزراء العدو، السفاح بنيامين نتنياهو".

وأكدت الجهاد أنّ قوى المقاومة "ستستمرفي القتال والمواجهة أياً تكن التضحيات، بعد أن تيقنت المقاومة أن الاحتلال ورعاته وشركائه غير معنيين إلا بسفك دماء شعبنا".

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلال معابر القطاع وإغلاقها ومنع دخول المساعدات الإنسانية وسفر المرضى والجرحى من القطاع.

وكان جيش الاحتلال أعلن، الاثنين الماضي، بدء عملية عسكرية زعم أنها "محدودة" في رفح جنوبي القطاع وطالب 100 ألف مواطن بإخلاء شرقي المدينة والتوجه قسرا لمنطقة المواصي.