اتهم الرئيس التونسي السابق د. المنصف المرزوقي، الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة في مشاركة إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقال: "التصريحات التي نسمعها هي فقط من باب تبادل الأدوار لا أقل ولا أكثر".

وأضاف المرزوقي لـ "الرسالة نت": "المجتمع الدولي بقوانينه وأنظمته، إضافة الى جامعة الدول العربية؛ الجميع سقط في الرسوب الأخلاقي الكبير، مردفًا: "كلهم شهود على تواطئهم وتآمرهم وخذلانهم لغزة".

وأكدّ، أن مذبحة رفح "وافق عليها الجميع، نتنياهو لا يعمل لوحده ولا يستطيع الدخول لرفح دون أن يمنح ضوءًا أخضرا من داعميه وحلفائه".

وشددّ على، أن ما يحدث هو محاولة لمسح غزة بأسرها، وارتكاب مجزرة القرن، عبر إبادة سكانها.

وأوضح أن مطالب غزة في المفاوضات عادلة ومحقة، "إسرائيل القت بفخ ووقعت فيه في التفاوض عندما ردت عليها حركة حماس بالإيجاب".

ووصف أداء المقاومة السياسي بـ"الذكي والحكيم"، والمدرك أيضًا للتعامل مع أفخاخ الاحتلال؛ "لكن إسرائيل لا ترغب في وقف النار، وهي تريد تدمير المزيد في القطاع؛ لكنها لن تحصد اثمانا عسكرية او سياسية من عملية رفح، وسيعود عليها الأمر بالنتائج العكسية".