جيش الاحتلال يعلن إصابة 50 من جنوده في معارك القطاع خلال 24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال، إصابة 50 من جنوده وضباطه، في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية .



وارتفعت حصيلة إصابات جيش الاحتلال، التي أقر بها حتى الآن، منذ عملية طوفان الأقصى إلى 3415 مصابًا في صفوف الضباط والجنود.



فيما ارتفعت حصيلة المصابين، منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، إلى 1660 مصاب.



وقتل حتى الآن 620 ضابطًا وجنديًا، وفق ما يزعمه الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى، في حين بلغت حصيلة القتلى منذ العدوان البري، 272 ضابطا، كان آخر 5 جنود من لواء الناحال المتوغلين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وكانت معارك ضارية دارت بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة شمال وجنوب القطاع، تكبد فيها الاحتلال خسائر كبيرة.



ونفذت كتائب القسام، وسرايا القدس، عمليات استهداف لآليات وجرافات الاحتلال، المتوغلة شمال وجنوب القطاع، فضلا عن قصف رشقات صاروخية وقذائف هاون على مواقع حشود الاحتلال.