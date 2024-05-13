أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تواصل خوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال في محاور مخيم جباليا وحي الزيتون وتدك معبر رفح، موقعة عددًا من جنوده بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام: إنها استهدفت دبابة صهيونية بقذيفة “P29” في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ آخر، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في محيط مسجد رياض الصالحين بمعسكر جباليا.

كما دكت تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهدفت دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” خلف مدارس معسكر جباليا.

ودكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، واستهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة “شواظ” في حي السلام شرق مدينة رفح.

واستهدفت كتائب القسام دبابة “مركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وتمكن مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من دك تحشدات العدو داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

وقالت كتائب القسام: إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا.

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في شارع “جورج” شرق مدينة رفح.

وأكدت خوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو شرق “شارع جورج” في محور التوغل شرقي مدينة رفح.