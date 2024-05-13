خاص| المجلس الأوروبي: على مصر أن تفرض بثقلها القومي إدخال المساعدات لغزة

قال ماجد الزير رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ومقره في بروكسل، إن خطوة مصر في الالتحاق بدعم طلب جمهورية جنوب افريقيا العدلي في محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال، مهمة توقيتًا، ومن حيث حجم مصر، ومن حيث وساطتها في موضوع التفاوض.

وتابع الزير لـ(الرسالة نت)، أن الدور القانوني الذي لعبته الجمهورية المصرية، يحتاج إلى استكمال جهد ودور إنساني مهم، يتمثل بدفع المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا:" المطلوب أن تفرض مصر بثقلها القومي والعروبي إدخال مساعدات إنسانية عبر المعابر؛ لكي تغيث شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع خلال أكثر من سبعة أشهر".

وأكدّ أن هذا المأمل من دور مصر القومي العروبي، مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح الزير أن الدور المصري يزداد أهمية في منع إبادة قطاع غزة الذي مثّل عمق الأمن القومي المصري لها، بحكم العلاقات التاريخية والجوار الجغرافي معها.

وذكر أن جرائم الإبادة بغزة تضع الجميع أمام مسؤوليات تاريخية تجاه ما يتعرض له القطاع، على مدار سبعة أشهر.