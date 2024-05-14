221 يوماً على حرب الإبادة الجماعية.. على غزة ومجازر الاحتلال تتصاعد

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 221 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفي أحدث التطورات الميدانية، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى من 3 طوابق يأوي نازحين جنوب المخيم.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت 8 شهداء وأجلت عددًا من الإصابات من تحت أنقاض منزل عائلة كراجة الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في مخيم النصيرات، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

واندلع حريق باستهداف محيط المدرسة الأولى بمخيم 2 في النصيرات، ما أدى لإصابة 3 مواطنين.

وذكرت مصادر صحفية أن النيران تحاصر النازحين داخل المدرسة الأولى في مخيم 2 بالنصيرات، بعد استهداف المستودعات بداخلها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين عدد من الشهداء إضافة إلى مصابين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل عائلة الصفدي المؤلف من 3 طوابق في شارع يافا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين في قصف منزل لعائلة عبد الرحمن مقابل مدرسة الفالوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلق طيران الاحتلال النار في حي الجنينة شرق رفح؛ وشرق حي الزيتون جنوب غزة ومخيم جباليا شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان في قطاع غزة إلى 35173 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و79061 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 82 مواطنا، وإصابة 234 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.