قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن "إسرائيل" توهم المجتمع الدولي بأن المدنيين محميون في حربها على قطاع غزة.

وأشارت ألبانيز في منشور على منصة إكس، الأربعاء، إلى أن "إسرائيل" تستخدم مصطلحات من القانون الدولي من قبيل "تحذيرات، وأوامر إخلاء، ومناطق آمنة" مع هجماتها المتواصلة في غزة بغية خلق وهم بأن عملياتها تضمن حماية المدنيين.

وأضافت أن هذا "التمويه" حول غزة فعلا إلى مكان "ليس فيه مدنيون" حيث يمكن تدمير كل شيء ويمكن قتل الجميع.

وخلال الأيام الماضية أوعز جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين المقيمين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بإخلاء المنطقة تحت طائلة القتل والقصف دون تمييز.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.