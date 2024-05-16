حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 223.. شهداء في قصف منازل مأهولة برفح وغزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 223 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي مدينة رفح، استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا جنوب المدينة، كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف منطقة دوار العودة وسط المدينة، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف خربة العدس وحي الجنينة شرق المدينة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الصحفي محمد جحجوح وعدد من أفراد عائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم شمالي قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال بالتزامن مع القصف المدفعي غارات على منطقة شارع الهوجا في مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة، استُشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.