اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 9 آخرين في معاركه مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال سمح بنشر أسماء القتلى بعد فرض رقابة وحظر على تداول الحدث إعلاميًا. مضيفةً، "القتلى هم: النقيب روي بيت يعقوب (22 عامًا)، والرقيب جلعاد أرييه بويم (22 عامًا)، والرقيب دانيال هامو (20 عامًا)، والرقيب إيلان كوهين (20 عامًا)، وبتسلئيل داوود شاشوع (21 عامًا).

وبحسب مصادر إعلام عبرية، فإن الجنود القتلى هم من الكتيبة 202 من لواء المظليين، وقد قتلوا في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر العبرية، أن 9 جنود آخرين أصيبوا خلال المعارك في جباليا، ووصفت إصابة 5 منهم بالخطيرة.

وأعلنت كتائب القسام أمس الأربعاء، ما لا يقل عن 12 جندياً إسرائيلياً في عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكشف الإعلام العبري، مساء الأربعاء، أن حدثًا أمنيًا صعب طال مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للفرقة 98 خلال معارك ضارية مع المقاومة شمالي قطاع غزة.

ونشر موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، بعد حدث صعب في غزة أدى لسقوط قتلى ومصابين بين الجنود والضباط، 6 سيارات إسعاف تنتظر أول مروحية هبطت قبل قليل في مستشفى شعاري تسيديك.

كما ذكر حدشوت بزمان، أن "الحادثة في غزة أصعب مما ذكرناه – يبدو أن هناك جنوداً قتلى".

ونقل الإعلام العبري، أن عدد من المشافي الإسرائيلية تستعد لاستقبال جنود مصابين؛ بسبب حدث أمني صعب، وفرض حظر نشر للتفاصيل.

وأشار إلى، أنّ جميع المستشفيات الإسرائيلية وسط فلسطين المحتلة، حصلت على إشارة لاستقبال الجنود الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

ونشرت مقاطع مصورة، تظهر مروحية عسكرية تحط في مستشفى "شعاري تصيدك" في القدس تحمل جنودًا مصابين من غزة.

"تقدموا لتجمعوا أشلاءكم"..

عرضت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهداف مقاتليها قوات خاصة إسرائيلية أثناء دخولها أحد المنازل شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فضلا عن إسقاط قذيفة من طائرة مسيّرة تابعة لها.

وبعد عملية التفجير علت هتافات التكبير، في حين قال أحد مقاتلي القسام "قسما سنأتيكم بالموت الزؤام"، وأضاف "تقدموا لتجمعوا أشلاءكم أيها الجبناء".

يتبع..