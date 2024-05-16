غالانت يفجر خلافًا جديدًا.. ونتنياهو يقرّ بفشل فرض بديل عن حماس بغزة

شنّ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت هجومًا شديد اللهجة على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأربعاء.

ودعا يوآف غالانت، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى "إعلان أن إسرائيل لن تسيطر مدنيًا على قطاع غزة وإيجاد بديل لحركة حماس".

وأكد أن هدف الاحتلال في قطاع غزة "لم يتغير وهو إعادة أبنائنا المختطفين هناك". داعيًا إلى "القضاء على القدرات المدنية لحماس".

وطالب غالانت، نتنياهو بـ "العمل على إيجاد بدائل مدنية لحماس شريطة ألا تكون عدائية لإسرائيل". مشددًا على أن "نهاية عمليتنا العسكرية في غزة تتطلب عملا سياسيا في اليوم التالي للحرب".

وصرح بأن جهوده لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب "لم تجد استجابة من قبل الحكومة الإسرائيلية". مستطردًا: "سأعارض أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما".

الحديث عن "اليوم التالي" للحرب "فارغ من المضمون"

من جهته، أقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بفشل حكومته بفرض بديل عن حركة حماس ودمج جهات محلية بإدارة قطاع غزة، مضيفاً أن الحديث عن "اليوم التالي" للحرب "فارغ من المضمون".

جاء ذلك في مقطع فيديو اعترف فيه بأنه سمح للجيش بالسماح لجهات محلية بالقطاع بالاندماج في عملية إدارة قطاع غزة وتوزيع المساعدات، لكن المحاولات لم تكن ناجحة.

تصريحات نتنياهو تعد اعترافاً ضمنياً بأن حركة حماس مازالت تسيطر على الأرض في قطاع غزة، قائلاً: "الحديث عن اليوم التالي للحرب سيبقى مجرد كلام فارغ من المضمون، ما دامت حماس قائمة".

أما وزير الخارجية الامريكي، حيث أشار بلينكن إلى أن إسرائيل في تكتيكاتها تسببت بـ"خسائر مروعة بأرواح المدنيين"، وفشلت في تحييد قادة حماس ومقاتليها، وعليها أن "تخرج من غزة".

الوزير الأمريكي أوضح أن حركة حماس عادت إلى الظهور في أجزاء من غزة، وأن "العمل المكثف" الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في رفح يهدد بترك أقرب حليف لأمريكا في الشرق الأوسط "يمسك بحقيبة تمرد مستمر".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة عملت مع الدول العربية وغيرها لأسابيع على تطوير "خطط ذات مصداقية للأمن والحكم وإعادة البناء" في غزة، لكننا "لم نر ذلك يأتي من إسرائيل"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى رؤية ذلك أيضاً".