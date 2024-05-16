خاص| خبير عسكري: معارك جباليا دليل واضح على فشل الأهداف الإسرائيلية

قال العميد اللبناني المتقاعد امين حطيط ، إن معارك جباليا دليل واضح على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية، موضحا أن هذه العمليات تشير لمنظومة عملياتية قوية وقادرة.

وأضاف حطيط لـ(الرسالة نت) "هناك قيادة تحكم وسيطرة وهذا يشير لوجود بنيان قيادي لم يتأثر بالعمليات العسكرية، كما أن التخصصات ذات العلاقة لم تتأثر".

وأوضح ان ذلك ترافق مع وجود ضخ ناري مستمر في التصدي، ومجموعات مقاتلة، وهذا ايضا يشير لوجود خطة قتال طويلة الأمد.

وذكر أن هذا يعبر عن عملية استنزاف أعدت لها المقاومة بشكل متقن، وتجر إليها دولة الاحتلال في افخاخ معدة سلفا.

وبين أن هذا كله يترافق مع فشل استخباري إسرائيلي في رصد البنية القتالية للمقاومة، رغم قيامه بتدمير منطقة الشمال وادعائه بتدمير مقدرات المقاومة.