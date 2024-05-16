خاص| خبير عسكري: معارك جباليا دليل على كذب قيادة الجيش وضعف قدراته

قال الخبير العسكري اللواء المتقاعد واصف عريقات، إن المعارك الضارية التي تشهدها جباليا وما تكشفه المقاومة من تصدي بطولي، دليل على كذب قيادة جيش الاحتلال وضعف قدراته.

ولفت لتصريحات رئيس أركان الجيش الذي أعلن فيها قبل ٤ أشهر تمكن جيشه من تفكيك ألوية المقاومة شمال القطاع، "هذه المعارك تثبت أن ذلك كله كذب وتضليل".

وأكد أن هذا ايضا يكشف ضعف قدرات الجيش، ودليل بأن هناك اخفاق كبير في أدائه وفشل ذريع في تحقيق أهدافه.

وذكر عريقات أن ذلك ايضا يقابله استبسال وقوة أداء وتراكم قدرات لدى المقاومة، وقدرتها على وضع خطة قتالية طويلة المدى، ومتعددة الوسائل والطاقات.