القسام: قتل وإصابة جنود إسرائيليين في جباليا شمالي القطاع

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، يوم الجمعة، قتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر استهداف ناقلة جند ومجموعة من الجنود، شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، "إن مقاتلينا تمكنوا من قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا بعد أن استهدفوا فيه ناقلة جند بقذيفة (الياسين 105) وأمطروا مجموعة من جنود العدو بالرصاص برشاش من نوع (BKC) وأوقعوهم بين قتيل وجريح وأجبروا العدو على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغلة عدة مرات".

وأضافت القسام في بلاغ آخر، أن مقاتليها" تمكنوا من التسلل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق مخيم جباليا واستهدفوا دبابة ميركافا يعتليها أحد الجنود وناقلة جند بقذائف الياسين 105".

وتابعت "كما فجر المجاهدون عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها إلى المكان".

وذكرت أن مجاهدو القسام تمكنو من قنص جندي صهيوني شرق مدينة جباليا، واستهداف قوة خاصة تحصنت في أحد المباني بقذيفة "TBG".

وأضافت أن كتائب القسام تدك مقر القيادة والسيطرة لجيش العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل شرق مخيم جباليا.