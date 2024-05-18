حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 225.. أبرز التطورات الميدانية بقطاع غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 225 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفي أبرز الأحداث الميدانية، استشهد أكثر من 15 مواطنًا، وجرح 30 آخرون، اليوم السبت، إثر قصف واستهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال قصف مدخل أحد مراكز الإيواء في مخيم جباليا، واستهدف المواطنين الذي حاولوا العودة لمنازلهم داخل المخيم، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان.

وأوضحت إن الوضع الإنساني داخل المخيم الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام كارثي، في ظل الحصار المفروض على العائلات التي ما زالت داخله، في ظل شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال الجثامين والإصابات من داخله، ما ينذر بكارثة حقيقة.

في محافظة رفح، ارتقى عدد من الشهداء في العدوان المتواصل على المحافظة الجنوبية، الذي شنه طيران الاحتلال ومدفعيته، وقالت مصادر محلية إن عددًا من الشهداء ارتقوا وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة قديح في عبسان الكبيرة شرق خانيونس، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزل لعائلة اصليح بحي المنارة في المدينة.

وذكرت المصادر، أن شهيدين على الأقل ارتقيا جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو هاشم في مخيم بربرة وسط مدينة رفح.

وارتقى الصحفي محمد أحمد الهوبي 25 عاماً إثر استهداف مسيرة إسرائيلية له في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شارع الهوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما أحدث الاحتلال دمارا واسعا خلال عدوانه على جباليا.

وتركز الدمار في الشوارع والمربعات التي تمكنت آليات الاحتلال من الوصول إليها وهي "رياض الصالحين، أبو العيش، السوق، الترنس، المركز، وبلوكات 2،4،5".

ووفق شهود عيان لا يزال عدد من الشهداء داخل المنازل والطرقات، ويصعب على الطواقم الطبية الوصول إليهم، نظرا لاستهداف الاحتلال لها.

وارتقى شهيد، وأصيب عدد من المواطنين بقنابل طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مدرسة فيصل بن فهد داخل منطقة الصفطاوي في حي الزهراء جنوب مدينة غزة.

ووفق المصادر، وصل أسير فلسطيني مصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وإلقائه قرب حاجز نتساريم على شارع الرشيد.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35303 شهيدًا و79261 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية.