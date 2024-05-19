نائب رئيس الموساد سابقًا: هذه حرب بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه

قال نائب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي السابق (الموساد)، والعضو في الكنيست (البرلمان)، رام بن براك، إن الحرب في غزة "لا طائل منها وإن إسرائيل تخسرها واقتصادنا ينهار".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "بن باراك" النائب عن حزب "هناك مستقبل" المعارض للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم السبت.

وسبق أن شغل بن باراك منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في الفترة من 2009 إلى 2011، ورئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست بين عامي 2021- 2022.

وقال "بن باراك": "هذه حرب بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه". وأضاف: "نحن مجبرون على العودة للقتال في نفس المناطق، وخسارة المزيد من الجنود".

وبوتيرة يومية، تعلن كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وتواجه السلطات الإسرائيلية اتهامات محلية بالتستر على حصيلة أكبر بكثير من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش.

وتابع عضو الكنيست “كذلك فنحن نخسر على الساحة الدولية، وتشهد علاقاتنا مع الولايات المتحدة تدهورا شديدا، والاقتصاد الإسرائيلي ينهار”.

وختم “بن باراك” متسائلا: “أرني شيئًا واحدًا نجحنا فيه!”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قتل 15 جنديًا إسرائيليًا إثر استهداف منزل يتحصن فيه عدد منهم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت أمس الجمعة، تمكنها “خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية مختلفة بين دبابات وناقلات وجرافات في كافة محاور القتال”.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة بدعم أمريكي رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.