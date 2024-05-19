حرب الإبادة تدخل يومها الـ 226.. شهداء في مجازر متواصلة على غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 226 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

ملخص لأبرز تفاصيل الحرب على غزة خلال ال12 ساعة الأخيرة:

20 شهيداً جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة حسان ومنازل مجاورة بالمخيم الجديد شمال النصيرات

6 شهداء في قصف استهدف منزلا لعائلة شاهين في شارع يافا بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

3 شهداء وجرحى جراء قصف استهدف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بمدينة غزة.

استشهاد مدير مباحث المحافظة الوسطى زاهر الحولي ومرافقه جهاد الحميدي إثر استهدافهم من طائرة مسيرة في دير البلح

استشهاد الصحفي عبدالله النجار بعد استهدافه في جباليا شمال القطاع

صباح اليوم.. طائرات الاحتلال تشن حزاما ناريا يستهدف سوق مخيم جباليا

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود بجراح خطيرة في انفجار فتحة نفق جنوب القطاع

سرايا القدس: تفجير عبوة برق صدمية في دبابة "ميركافاه 4" قرب محطة تمراز في مخيم جباليا

إطلاق رشقة صاروخية من غزة نحو مستوطنة "سديروت"