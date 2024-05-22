بلدية غزة: عدم إدخال الوقود لجمع وترحيل النفايات يفاقم الكارثة الصحية والبيئة

أكدت بلدية غزة اليوم الأربعاء، أن عدم إدخال الوقود لجمع وترحيل النفايات من مختلف أنحاء المدينة يفاقم الكارثة الصحية والبيئة.

وقالت البلدية في تصريح صحفي، إن توفير الخدمة يحتاج لنحو 2000 لتر من الوقود يوميًا كي تتمكن طواقم البلدية من جمع وترحيل النفايات من مختلف أنحاء المدينة.

وأوضحت أن ما تستلمه حاليًا من وقود غير كافٍ وهو مخصص لتشغيل عدد محدود من آبار المياه فقط، مضية "غير أننا بحاجة لكميات أكبر من الوقود كي نتمكن من تقديم باقي الخدمات الأساسية للمواطنين".

وطالبت البلدية المنظمات الدولية والمعنية بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والمساعدة في توفير الوقود اللازم؛ لتشغيل آليات جمع النفايات وتمكين طواقم البلدية من الوصول لمكب النفايات الرئيس شرق المدينة والتخفيف من الكارثة الصحية والبيئة.

وتشن "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، عدوانًا همجيًا على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.