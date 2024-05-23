أعلنت محكمة العدل الدولية أن قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد "إسرائيل" في القضية المرفوعة بحقها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية سيصدر غدًا الجمعة.

وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، يوم الخميس، "ستعقد جلسة عامة عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم غد في قصر السلام في لاهاي، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام رئيس المحكمة القرار".

والأسبوع الماضي، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع لمدة يومين لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية ضد "إسرائيل".

وانتهى الأمر بطلب المحكمة من "إسرائيل" تقديم معلومات حول الأوضاع الإنسانية القائمة في مناطق الإخلاء المحددة في قطاع غزة.

وأمرت المحكمة مرارًا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن "إسرائيل" هجومًا بريًا في رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

وتواصل "إسرائيل" الحرب أيضًا رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورًا.