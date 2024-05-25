شاهد| القسام لأهالي الأسرى الإسرائيليين: جيشكم بأوامر من نتنياهو أهان كرامتهم أحياء وأموات

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، مقطعًا مصورًا وجهته لأهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وظهر في مطلع الفيديو، مقطع من خطاب رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" قال فيه: "منذ بداية الحرب، نحن نعمل على إعادة الأسرى كلهم إلى البيت بدون توقف".

وتبع مقطع نتنياهو مقطع آخر لوزير جيشه "يوآف غالانت" قال فيه: "نحن نبذل جهدا جبّارا لإعادة الأسرى"، ثم ظهر مقطع ثالث للمتحدث باسم جيش الاحتلال "دانيال هاغاري" وهو يقول في أحد مؤتمراته الصحفية: "علينا ملقى الواجب الأخلاقي لعمل كل شيء بكل الجهود لإعادة الأسرى إلى البيت".

وبعد مقاطع نتنياهو وغالانت وهاغاري، كتبت القسام لأهالي الأسرى: "هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيكم في الأسر"، تبعتها صور لأسرى قتلوا بقصف إسرائيلي على القطاع، دون الكشف عن وجوههم أو أسمائهم.

وطلبت القسام من عائلات الأسرى سؤال نتنياهو ووزراء حكومته عن أسماء الأسرى الذين قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدةً أنهم "يعرفونهم جيدًا".

وختمت القسام المقطع المصور بصورة لعائلة إسرائيلية تبكي إلى جانب تابوت، مرفقة ذلك بجملة "هكذا سيعيدوهم"، في إشارة إلى أن نتنياهو يتعمد قتلهم، وأنه لا أسرى سيعودون أحياءً إلا بصفقة تبادل مع المقاومة.

وأنهت المقطع المصور بعبارة "الوقت ينفد".