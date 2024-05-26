الاحتلال يعلن عن إصابة ضابط ونجل وزير برصاص قناص القسام بجباليا

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن رصاصة قناص المقاومة الفلسطينية أصابت ضابطاً برتبة مقّدم خلال معركة في شمال قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة المقدم في الجيش إيتمار إيتام بجروح متوسطة خلال اشتباك في جباليا أمس.

وأشارت الإذاعة العبرية، أن المقدم إيتام نجل الوزير السابق إيفي إيتام وهو قائد كتيبة في اللواء "828".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية "الغول" القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" شمال معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وهذه المرة الثانية في أقل من أسبوع يستهدف قناص المقاومة ضباط وشخصيات بارزة في جيش الاحتلال، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل عن الرقيب يسرائل يودكين الذي قتل بنيران قناص لكتائب القسام، والذي يخدم في كتيبة نيتساح يهودا، الأسبوع الماضي.

وأشاروا إلى أن يسرائيل يودكين، هو أحد أبرز ضباط الكتيبة المشكلة من عناصر من اليهود الأرثوذكس المتطرفين وهو نجل الحاخام المتطرف، توفيا يودكين.

ولفتوا إلى أن القتيل، من أبرز المدربين بجيش الاحتلال، في الكتيبة المتطرفة، وله مقاطع يستعرض فيها مهاراته في الرماية بالأسلحة الرشاشة، فضلا عن صور له التقطها في غزة، مع ركام منازل الفلسطينيين المدمرة.

النقيب يسرائيل يودكين نائب قائد سرية في كتيبة "نيتساح يهودا" تعتبره اسرائيل واحد من اذكى وامهر قادتها الميدانيين ومقاتل على مستويات عالية من الاحتراف ، رصاصة واحده من قناص فلسطيني قتلته على الفور ، لياخذه احترافه وخبرته وذكائه معه إلى الجحيم ، غزة ليست مركز للتدريب ولا مكان… https://t.co/tIf4tAfSD1 pic.twitter.com/W7BQ7z9TQA — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 23, 2024

الصورة الاخيرة امام الإبادة الجماعية في شمال غزة للارهابي يسرائيل يودكين نائب قائد سرية في كتيبة "نيتساح يهودا" الكتيبة الاكثر تطرفاً في الجيش الاسرائيلي والتي مارست أبشع الجرائم واشدها ارهاباً ضد الاطفال والنساء والمدنيين ، وهو ابن الحاخام المتطرف توفيا يودكين ، قتل قبل قليل على… pic.twitter.com/vvape0kWhB — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 22, 2024

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، قنص 3 جنود إسرائيليين والإجهاز على اثنين آخرين شمال وجنوبي قطاع غزة.

مشاهد بثتها كتائب القسام قالت إنها لقنص 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابط شمال بيت حانون شمالي قطاع غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/hIpIyph01u — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 22, 2024

وأشارت إلى “استهداف آليات العدو في محور التقدم بحي البرازيل، وبوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح”.

وفي الإطار، قالت قناة عبرية، إن القتال في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة يكلفنا الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة الـ 14، مساء الأربعاء، أنه في الوقت الذي لا أحد يلوم أحد القيادة السياسية في "تل أبيب" بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، فإن المعارك العسكرية في مدينة جباليا تكلف بلاده الكثير من القتلى والجرحى.

وأوضحت القناة أن المعارك الدائرة في مدينة بيت حانون والمناطق الشمالية لقطاع غزة تتكرر يوميًا فيها حالات سقوط القتلى والجرحى، ولا يلوم أحد القيادات السياسية الإسرائيلية.

وفي سياق ذي صلة، أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية بنشوب خلافات داخلية في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بشأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة.

وذكرت القناة، أن خلافات كبيرة نشبت داخل لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، دفعت تساحي هنغابي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إلى التصريح بأن الحرب الدائرة على قطاع غزة لم تحقق أي من أهدافها.

وأشار هنغابي إلى أن إسرائيل لم تنجح حتى الآن في إسقاط حركة حماس أو وضع شروط معينة لصفقة تبادل الرهائن وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة، كما لم تسمح تل أبيب بعودة المستوطنين إلى منازلهم في غلاف غزة.