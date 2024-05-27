بـ ( لغة الأرقـام).. جيش الاحتلال يتكبّد خسائر فادحة منذ بداية الحرب على غزة

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن (636) جنديًا وضابطًا إسرائيليًا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة.

وأشارت إلى أن أكثر من 3500 جندي أصيبوا بجروح، وهو ما يوازي عدد لواء في الجيش.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن 30 قتيلًا سقطوا منذ بداية شهر مايو الجاري، منهم 24 قتيلًا من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في معارك غزة.

فيما سقط 3 جنود ومستوطن بنيران حزب الله، ضابط في وحدة اليمام الخاصة في اشتباكات طولكرم، بالإضافة إلى موظف في وزارة الجيش جراء قذيفة هاون في رفح.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، أعلن ليل السبت/الأحد، عن عملية أسر جديدة حققتها "القسام" خلال دفاعها عن قطاع غزة ضد عدوان الاحتلال.

وقال أبو عبيدة، إن "مجاهدي (القسام) نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا، وأوقعوا كل من فيها بين قتيل وجريح وأسير".