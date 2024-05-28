حرب الإبادة في يومها الـ 235.. ليلة ساخنة في رفح وغارات متواصلة على غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 235 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وكثفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف على المناطق الغربية في رفح جنوب القطاع، فلم يتوقف القصف منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم.

واندلع حريق في بناية أبو مرقة السكنية ودفيئات زراعية مجاورة بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي المكثف على حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منزلاً قرب مبنى وزارة التنمية الاجتماعية بحي تل السلطان غربي مدينة رفح ما أدى لارتقاء مواطن،فيما وصل شهيد إلى المستشفى الإماراتي جراء قصف الاحتلال منطقة البركسات غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي برفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال شقتين سكنيتين على دوار زعرب في رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدف القصف الطابق العلوي من المستشفى الاندونيسي في حي تل السلطان برفح، ونزحت عشرات العائلات بسبب قصف الاحتلال لمدارس الايواء وعيادة تل السلطان والمستشفى.

واستشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عقل في سوق البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطنين وعدد من الاصابات بعد غارة اسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان على الأقل اثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة الغصين في حي الدرج بمدينة غزة.